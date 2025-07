Falsi certificati in carcere | Ex medico filmata mentre si accordava

Una vicenda che scuote il mondo penitenziario: falsi certificati medici, accordi sotterranei in carcere e medicinali scomparsi. Le immagini riprese dalla telecamera della dottoressa svelano un intricato retroscena di corruzione e malaffare all’interno dell’Arginone. La questione si complica ulteriormente con i tabulati dei turni e le prove delle farmaci dispersi, mentre il procedimento giudiziario prosegue senza sosta. Anche ieri in tribunale hanno continuato a...

Ferrara, 4 luglio 2025 – La sequenza delle immagini riprese dalla telecamere della dottoressa che con una gestualitĂ definita si sarebbe messa d’accordo con il detenuto per la consegna dei farmacia. Poi, a tutto questo si aggiungono, i tabulati con i turni e i medicinali spariti dall’armadietto della farmacia del penitenziario dell’Arginone proprio durante le ore in cui la professionista era presente. Anche ieri in tribunale hanno continuato a sfilare i testimoni nell’ambito del processo a carico di Carmen Salvatore, medico che ha prestato servizio per otto mesi circa nel carcere di via Arginone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falsi certificati in carcere: “Ex medico filmata mentre si accordava”

In questa notizia si parla di: medico - falsi - certificati - carcere

