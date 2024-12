Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Samuele Carniani parla del tumore raro che l’ha colpito

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex corteggiatore di, torna a farre di sé per una notizia di grande importanza legata alla sua salute. Dopo la scoperta di un, il giovane ha voluto aggiornare i suoi fan con un messaggio carico di speranza e positività. Scopriamo cosa ha scritto il ragazzo che ha partecipato al trono classico come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, con la quale la relazione ormai è finita da tempo.e il percorso difficile dopoConosciuto per la sua eleganza e pacatezza,ha affrontato un periodo complesso dopo la diagnosi del. La sua rivelazione sui social ha mostrato la sua forza: “Istologico arrivato, fatta visita. Esito maligno ma bassa carica”. Le dichiarazioni fatte dal personal trainer lasciano trasparire il sollievo per l’assenza di metastasi.