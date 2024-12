Thesocialpost.it - Treni in ritardo su tutta la linea ferroviaria per verifiche tecniche a Statuto

Giornata di disagi per chi si sposta in treno, soprattutto nella zona della Toscana. I convogli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo ritardi che possono arrivare fino a 80 minuti.Ferrovie ha comunicato che «la circolazione è notevolmente rallentata a causa dilungo laFirenze». Di conseguenza, iad Alta Velocità e Intercity effettueranno la fermata a Firenze Campo Marte, anziché a Firenze Santa Maria Novella.Leggi anche: Neve e gelo sull’Italia: crollano le temperature, ecco quandoAd esempio, il treno FR 9404 in partenza da Roma Termini (6:35) per Venezia Santa Lucia (10:34) oggi si fermerà a Firenze Campo Marte.Per i passeggeri:quelli in partenza da Firenze Santa Maria Novella possono prendere il treno FR 9406 diretto a Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34);coloro che si dirigono verso Firenze Santa Maria Novella possono continuare il viaggio utilizzando i primidisponibili, assistiti dal personale di Assistenza clienti ditalia presso Firenze Campo Marte.