Agi.it - Tamponamenti e treni in tilt, disagi nell'esodo di Natale

AGI - L'ultimo sabato prima diè stato segnato da incidenti sulle autostrade e da problemi per iche hanno creato qualcheo negli spostamenti per le festività. Sull'autostrada A1 in mattinata ci sono stati duein Toscana: uno all'altezza di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha visto coinvolti 4 veicoli che viaggiavano in direzione sud. Ci sono stati alcuni feriti lievio scontro che ha provocato gravi ripercussioni sul traffico. L'altro tamponamento, ha coinvolto quattro vetture all'altezza di Reggello, vicino a Firenze, sempre in direzione sud: nessun ferito ma si sono formate lunghe code nel tratto fra Firenze Impruneta e Incisa. Nel Piacentino, sempre sull'A1, un altro incidente ha coinvolto sei vetture e ha causato oltre nove chilometri di coda nel tratto tra tra Piacenza e Fiorenzuola.