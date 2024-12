Zonawrestling.net - Scott Steiner: “Mio figlio Brock vorrebbe diventare un pro wrestler, ha tutte le potenzialità per farlo”

ha rivelato che un altro membro della famiglia ha intenzione di entrare nel mondo del wrestling al momento giusto. ESPN ha recentemente incontrato il veterano del wrestling durante il match dello StaffDNA Cure Bowl tra Jacksonville State e Ohio Bobcats., insieme al WWE IC Champion Bron Breakker, era presente per sostenere suo, il wide receiver della Jacksonville StateRech. All’ex star della WWE è stato chiesto se suopotesse seguire le sue orme ed entrare nel mondo del wrestling. Le sue parole“Sì, questo è il piano. È quello che vuole fare, basta che sia felice. Il segreto del successo nel mondo del pro wrestling sta nell’essere un mostro genetico come me. Ci vuole un sacco di lavoro. Io l’ho fatto per 25 anni. È uno, quindi questo aiuta.