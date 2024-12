Napolipiu.com - “Mi imponeva la formazione”: Garcia rompe il silenzio su De Laurentiis

Leggi su Napolipiu.com

“Mila”:ilsu De">L’ex tecnico del Napoli si sfoga: dal rapporto col presidente alle promesse di mercato mancateRudinon usa mezzi termini nel raccontare la sua esperienza al Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata al portale Carré, il tecnico francese svela tutti i retroscena del suo periodo in azzurro, con particolare focus sul rapporto con Aurelio De.“Sapevo di prendermi un rischio arrivando in un club che aveva appena vinto lo scudetto”, esordisce. “Di solito non vado in squadre dove non posso fare meglio, ma era il Napoli e la Serie A. Ho trovato un gruppo sano che però aveva bisogno di innesti per competere ad alto livello. Inconsciamente i giocatori pensavano di poter rifare esattamente come l’anno prima: non funziona così”.