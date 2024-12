Ilrestodelcarlino.it - Lo ’squalo’ in panchina, ma c’è voglia di rivalsa

Di filosofia e letteratura, Modena-Pisa ne sarebbe piena. Vecchi amici che si ritrovano dopo essersi amati, attaccanti in cerca di consacrazione, desideri da esaudire a ridosso di Natale e ladi continuità. Chissà che dopo 4 mesi così tribolati, i canarini non abbiamo trovato quell’energia e quell’ambizione assopita dai deludenti risultati proprio nel derby della storia di una settimana fa. Vorrebbe dire molto, vorrebbe dire tutto. Perché i campionati possono iniziare anche in ritardo, l’importante è saper dare una svolta nel momento giusto nonostante i troppi viaggi sulle montagne russe d’autunno. L’appuntamento con la continuità, però, arriva nel giorno del ritorno di Davide Vaira a Modena, da avversario. Non esattamente un cliente comodo, con Pippo Inzaghi l’ex ds si sta giocando un posto nell’olimpo della serie A, constantemente nel trio d’alta quota con Sassuolo e Spezia da inizio stagione.