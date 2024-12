Donnapop.it - Ivan Zazzaroni ha figli? Sapete che la sua compagna è famosissima? Ecco chi è!

Leggi su Donnapop.it

da sempre mantiene una stretta riservatezza per quanto riguarda la sua vita privata. Chi è suoo e chi è la sua ex moglie?tutti i dettagli!Leggi anche: Mariotto fuori da Ballando con le stelle?rivela quello che sa, ma Milly Carlucci sbalordisce tuttiGiornalista sportivo e opinionista di Ballando con le stelleparla raramente della sua vita privata. Eppure è felice accanto alla suachi è la donna? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)ha?L’opinionista di Ballando con le stelle ha uno, Gian Maria, nato nel 1990.Da chi l’ha avuto?Il primo, e per il momento unico,o diè Gian Maria, nato dal matrimonio con l’ex moglie Cristina Canali.