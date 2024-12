Lanazione.it - Comune, chi entra e chi esce. Per Fratelli d’Italia c’è Fruganti. Arcudi tiene Gatti sulle spine

Matteo Giambartolomei dovrebbe lasciare il Consiglio comunale entro la fine dell’anno o nei primi giorni del 2025. Questa la sua intenzione, confermata a La Nazione durante la prima seduta dell’Assemblea legislativa. Il consigliere regionale diè stato il più votato alle amministrative del 9 giugno scorso a Perugia, ma anche il secondo della lista alle regionali di metà novembre. Probabilmente parteciperà al voto del bilancio preventivo fissato per lunedì a Palazzo dei Priori e poi verrà imbastita la procedura di surroga. Al suo posto è previsto l’ingresso in Consiglio di Elena(sempre di FdI naturalmente) che ha ottenuto 476 preferenze rispetto alle 472 di Francesca Renda (già consigliere nella scorsa legislatura) che è rimasta quindi fuori per soli quattro voti.