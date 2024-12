Gqitalia.it - Aspettate, ma adesso Matthieu Blazy non disegnerà più menswear?

Leggi su Gqitalia.it

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.La notizia dell’addio dia Bottega Veneta è ormai storia vecchia. È passata più di una settimana dall’ufficialità del suo nuovo ruolo di direttore artistico delle collezioni moda di Chanel, il tempo necessario per riprenderci da un colpo di scena che, per quanto ormai preannunciato, rimane comunque uno dei più grandi capovolgimenti di fronte mai visti nell’industria della moda da qualche anno a questa parte. Abbiamo avuto il tempo necessario per immaginare come sarà Bottega Veneta sotto la guida di Louise Trotter, così come Chanel sotto la guida di, abbiamo snocciolato ogni singola frase pronunciata da Bruno Pavlovsky negli ultimi dieci giorni e, diciamocelo, abbiamo tirato un sospiro di sollievo dopo aver finalmente visto la fine di una storia durata mesi.