ART debutta al CES di Las Vegas con i suoi sistemi di infotainment

ROMA (ITALPRESS) – ART per la prima volta sarà al Consumer Electronics Show (CES) di Las, per presentare il suo più recente portafoglio prodotti.L’azienda umbra porterà il proprio know how neiinnovativi diconnessi. Presso il Booth 35-111@Venetian, ART presenterà la sua gamma di dimostratori all’avanguardia.I visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva attraverso il nuovo dimostratore ART Digital Cockpit in scala 1:1, che riproduce fedelmente l’innovativa cockpit digitale di ART. I, completamente integrati, connessi e personalizzabili, progettati per migliorare l’esperienza di guida, incrementare l’efficienza del veicolo e garantire una connettività avanzata, incarnano la visione di ART per il futuro della mobilità e della tecnologia.