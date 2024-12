Ilrestodelcarlino.it - Al Musec di Lugano mostra sull’Ars Canusina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cesare CorbelliL’Arssbarca aldie per celebrarla nel migliore dei modi, è attiva fin da oggi una chiamata alla comunità reggiana che porti a raccogliere testimonianze dirette sull’esperienza della colonia-scuola ’A. Marro’, attiva all’interno dell’area manicomiale di ’San Lazzaro’ a Reggio Emilia dal 1921 al 1974 per la cura e riabilitazione dei minori tra i 5 e i 15 anni di età. In particolare, l’interesse si concentra sul ventennio che va dal 1932 al 1952, periodo che ha visto l’impegno di Maria Bertolani Del Rio nel progetto educativo di bambini e ragazzi dal quale è originata l’Ars: una particolare forma di artigianato artistico, tipico della zona di Reggio Emilia, che nasce negli anni Trenta del Novecento e si rifà agli stilemi dell’arte romanica di epoca matildica.