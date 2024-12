Liberoquotidiano.it - "Agli Us Open ci hanno spiegato una cosa": doping, la rivelazione esplosiva di McEnroe su Sinner

Anche una leggenda del tennis che fu come Johnsta dalla parte di Janniknella vicenda della contaminazione indiretta al Clostebol avuta dall'altoatesino nel corso dei passati Indian Wells. La palla è ora passata al Tas di Losanna, chiamata a esprimersi sulla vicenda dopo il ricorso della Wada. L'ex campione americano ha deciso di schierarsi apertamente con il pusterese, credendo alla sua versione dei fatti: “Sono dalla parte di chi ha volontà di accettare la sua spiegazione — le sue parole in una recente intervista — Il mio atteggiamento è quello di credere al giocatore. Voglio credergli.USciin modo chiaro che in lui c'era un ‘milionesimo di qual', non lo so di preciso ma sembra davvero un niente. Spero solo che questo fatto sia un qualche non crei problemi seri al nostro sport“.