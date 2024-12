Agi.it - Ucciso per una bottiglia di gin, in quattro a giudizio a Biella

AGI - Era stato massacrato di botte dopo una violenta lite scatenata dalla mancata condivisione di unadi gin, e poi buttato sotto la doccia con l'acqua bollente, che gli aveva causato gravi ustioni. Infine, era stato abbandonato per oltre due ore prima di dare l'allarme. Per l'omicidio di Giovanni Santus, 58 anni, senza fissa dimora morto nel luglio del 2023 nel quartiere di Chiavazza a, andranno ain: il ventunenne Andrea Basso, Lionel Ascoli, 43 anni, Asia Luciana Mula, 20 anni e il padrone della casa teatro dell'omicidio, Silvio Iarussi, 51. L'ha deciso il giudice dell'udienza preliminare del tribunale diche ha chiesto il rinvio aper le imputazioni di omicidio volontario in concorso (aggravato dai futili motivi e dall'aver agito con crudeltà) e vilipendio di cadavere.