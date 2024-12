Lanazione.it - Tre tonnellate di cibo, giochi e accessori per i cuccioli meno fortunati

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Trediper i. È il risultato dell'iniziativa Happy Pets Days, organizzata da OBI il 7 e 8 dicembre in occasione del Natale, in 16 punti vendita (Arezzo, Biella, Como, Legnano, Livorno, Magenta, Mestre, Modena, Pescara, Ravenna, Roma, San Giuliano, Sesto Fiorentino, Tavagnacco, Trento, Trieste), per sostenere gli amici a quattro zampe ospitati in rifugi, canili e gattili in Italia. Una risposta straordinaria resa possibile dalla generosità dei clienti OBI e dal prezioso lavoro delle associazioni locali. I volontari, presenti nei punti vendita durante le giornate dedicate, hanno sensibilizzato i visitatori trasformando l'iniziativa in un momento di concreta solidarietà. Determinante il contributo di 13 realtà locali come il Distretto regionale Toscana e di Modena della LAV- Lega antivivisezione, Legami di cuore, I mici di Como, Protezione animali di Legnano, Tana delle Tigri, Arca, Asada, C.