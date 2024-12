Thesocialpost.it - Sassuolo, incidente contro un palo per un malore: morta la 43enne Francesca Orienti

, 43 anni, è venuta a mancare ieri all’ospedale di Baggiovara dopo un tragicostradale, probabilmente causato da un. Era alla guida della sua Mini lungo la tangenziale versoquando, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada tra le uscite di Magreta e Baggiovara. L’auto ha abbattuto undella luce prima di terminare la corsa in un campo lungo un canale di scolo.Una professionista stimataL’allarme è stato immediato: il 118 ha inviato un elisoccorso, e i vigili del fuoco hanno estrattodall’abitacolo prima di affidarla ai sanitari. Nonostante gli sforzi, le sue condizioni erano troppo gravi.è ricordata come una donna generosa e piena di energia. “La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri”, ha detto il figlio Alessandro, 17 anni.