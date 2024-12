Romadailynews.it - Ritrovato 73enne, viene truffato e perde la memoria: “So solo che tifo Roma”

Leggi su Romadailynews.it

Questa è la storia di un uomo di 73 anni che è statoal Circo Massimo.Era uscito di casa venerdì sera, da Primavalle, lasciando un bigliettino di addio: “Mi tolgo di torno non servo più a nulla”. La triste decisione a seguito di una truffa.Aveva risposto ad un SMS pensando fosse la banca, poco dopo il conto svuotato. I risparmi di una vita spariti nel nulla per sempre.Di lui non si è saputo nulla per giorni. I parenti lo hanno cercato, ma nulla; si erano rivolti anche alla trasmissione a “Chi l’ha visto”, ma gli sforzi sono stati vani.Tutto sembrava perduto quando l’uomo con una richiesta di aiuto si è avvicinato ai vigili del I gruppo centro storico: “Ho freddo”.I vigili lo hanno caricato in auto e portato nella sede del comando.Come da prassi, sono state effettuate le domande: Come ti chiami? Dove abiti? Da dove vieni? Nessuna risposta, ma quando gli agenti di polizia, per smorzare la situazione, hanno posto la fatidica domanda “Di che squadra sei?” ecco che lì è parso un bagliore di luce, “So da’, vedi un po’”.