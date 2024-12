Oasport.it - Perché Usyk-Fury questa volta non metterà in palio tutte le cinture dei pesi massimi

Oleksandr Uysk e Tysondaranno vita a uno degli incontri più attesi dell’anno: a sette mesi di distanza dal primo roboante atto, i due pugili si troveranno nuovamente uno di fronte all’altro per il Mondiale dei. Lo scorso 18 maggio il testa a testa metteva inle quattro corone iridate più importanti e l’ucraino si laureò infatti Campione del Mondo unico e indiscusso della categoria regina, unificando lo scettro a 25 anni di distanza dalla magia di Lennox Lewis.Sabato 21 dicembre, invece, i due contendenti non combatteranno perlein circolazione:, infatti, ha dovuto lasciare per strada quella della IBF. Un mese dopo il trionfo in primavera, il ribattezzato The Cat si era trovato costretto a a rendere vacante quel titolo: l’organizzazione prevedeva infatti un immediato confronto con il campione ad interim di quella sigla, ma l’ucraino non riuscì a onorare quell’impegno proprioera già in calendario la rivincita conin prossimità del Natale.