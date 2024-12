Game-experience.it - Nella next-gen ci sarà spazio solo per una tra PlayStation ed Xbox, secondo alcuni analisti

glidi DFC Intelligence, l’industria videoludica nonin grado di supportare tre piattaforme di successo contemporaneamente nel corso della-gen. Difatti leggendo il report annuale sul mercato è possibile leggere che Nintendola “chiara vincitrice”, grazie all’uscita anticipata della sua nuova console, prevista per il 2025. Questo vantaggio temporale, unito alla concorrenza limitata, permetterà al colosso giapponese di consolidare la sua posizione di leader.Come leggiamo su VGC,glidella società di cui sopra la situazione appare più complessa per Sony e Microsoft, che si contenderanno ilposto.il report, “non c’èper più di due grandi sistemi di console”: uno dei due contendenti rischia di finire in una posizione di svantaggio significativo, a seconda di fattori cruciali come il prezzo, le caratteristiche innovative (ad esempio la portabilità) e la tempistica del lancio.