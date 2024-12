La fantasiosa storia dei libri che avrebbero predetto la pandemia Covid-19

Leggi su Open.online

Circola una vecchia falsa notizia risalente al 2020. Secondo la narrazione, dueladi-19, uno di questi addirittura nel 1981. In realtà, ci siamo già occupati di questi due casi nel 2020, riscontrando modifiche ai testi e fantomatiche previsioni estreme basate su avvenimenti recenti da parte di una ciarlatana.Per chi ha frettaIl primo libro parlava di un virus creato in laboratorio nell’Unione Sovietica chiamato «Gorki-400».Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, il libro è stato aggiornato con una nazione ancora esistente e che risultasse interessante per i lettori. La scelta è ricaduta sulla Cina.Il secondo libro è unapresunta profezia basata su elementi recenti alla sua pubblicazione, ma ben lontana dalla realtà.AnalisiEcco come viene condivisa la falsa notizia nel 2024:AVVERTENZE DI VIRUS NEL 1981 DUE autori sembravano predire la corona- virus decenni prima della falsa dell’epidemia.