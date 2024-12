Giornalettismo.com - Il ripensamento anche sulla tassa sulle plusvalenze delle criptovalute

Un altro punto “digitale” della manovra è stato ritoccato nel testo che verrà sottoposto, con il voto di fiducia, al parlamento. Si tratta del previsto (e ampiamente annunciato,dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo) aumento dellazione. Quando la bozza della legge di bilancio aveva iniziato a circolare, nel mese di ottobre, si era parlato di una ritenuta che sarebbe passata dal 26% al 42%. Un aumento significativo e impattante, per un settore che è sì sottoposto a grandi potenziali, ma che èmolto volubile. Lazione, in ogni caso, era un tema sensibile, che in tanti hanno cercato di arginare. Soprattutto la Lega che, tra i partiti della maggioranza, è stata quella che più ha insistito per rivedere questo aumento.