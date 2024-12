Gamberorosso.it - Il gioco (e l'equivoco) dei dealcolati: neanche un bravo critico al primo sorso scopre la beffa

Costa 25 euro questo rubrica, il prezzo di due bottiglie di Steinbock Zero trovate per caso in una grande enoteca: Riesling. Ma che bello, un Riesling Pas Dosé (la testa immagina) fatto in Germania. Da provare! Così lo prendo, lo freddo e la sera, con un’amica sommelier, lo apro. Buono, leggero, fragrante, profumato e dritto. Beh, essendo un Riesling tedesco, ci sta che l’alcol sia basso. Anzi, ne è caratteristica fondamentale. In due, sommelier compresa, non troviamo nulla da eccepire a questo vino che alla fine è piacevole, si mostra anche abbastanza evoluto, offre mineralità e sapidità e belle note terziarie. Insomma, un Riesling ben fatto. A 12 euro. Mica male. Sorpresa, lo Zero non sta per Pas DoséIncuriositi dal basso volume alcolico, giriamo la bottiglia e cerchiamo in retroetichetta.