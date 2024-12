Lanazione.it - È tornata la neve in Toscana, le immagini. “Fiocchi bianchi anche a 500 metri”

Firenze, 20 dicembre 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, èlain. Abbondanti nella mattina di venerdì 20 dicembre le biprecipitazioni soprattutto all’Abetone e in Alta Garfagnana, a San Pellegrino in Alpe. Meravigliose ledelle cime innevate che arrivano dalle webcam. Ricordiamo che tutta la giornata di oggi è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale una allerta gialla sia perche per vento. L’allertariguarda i territori sopra quota 600, la zona interessata in particolare è quella dell'est della, su tutto il tratto appenninico fiorentino e su parte della provincia di Arezzo. L’allerta per vento invece è praticamente in tutta la. Secondo il Centro Meteo“un veloce peggioramento sta interessando la nostra regione a causa di un minimo depressionario in veloce movimento sul Tirreno.