Cagliari la morte in casa di due anziani coniugi diventa un giallo | aperta un’indagine per duplice omicidio

Stando unladei dueLuigi Gulisano, 79 anni, e Maria Dessì, 82 anni, ritrovati senza vita il 5 dicembre scorso nella loro abitazione in via Ghibli a. Inizialmente si era pensato ad un doppio malore o all’avvelenamento causato da qualche cibo, ma la Procura vuole vederci chiaro e per non lasciare nulla al caso ha deciso di aprirepervolontario.misteriosa dei due: fatalità oppure doppio?Ilvolontario è il reato ipotizzato e anticipato dall’Unione Sarda, poi effettivamente formulato dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri dopo il ritrovamento dei due cadaveri. Va precisato che si tratta di un atto dovuto, per permettere di effettuare tutti gli accertamenti medico legali. La Procura al momento non ha escluso alcuna ipotesi, compresa quella dell’avvelenamento che potrebbe essere stato causato dall’ingestione casuale di qualche alimento andato a male o, nell’ipotesi più grave, provocato da qualcuno.