Basket dr1. L’Aquila spegne la Sampolese

Colpo delLuzzara (12), che supera in uno degli anticipi la(14), seconda della classe, agganciando il 3° posto del girone B. Il team della Bassa vince in casa 83-78 rimontando dal -19 di metà 2° quarto e spicca il volo in classifica. Vittoria interna anche per Sant’Ilario (10), trascinata dai 28 di Parente, che batte 56-48 Campagnola (8); l’Heron (8), invece, passa 78-51 a Castelnovo Monti (2) con 19 a testa di Mariani Cerati e Beltrami. Nell’altro girone, stop casalingo della Berrutiplastics Torre (10), che si arrende 74-71 all’Antal Pallavicini (6) nonostante i 16 di Tommaso Grisendi (foto); cade in città anche il Gelso (4): 75-59 per la Fortitudo Crevalcore (4). Oggi le altre gare: la Saturno Guastalla (16), capolista a punteggio pieno, prova ad approfittare dello stop dellaper provare a fuggire, ma la trasferta delle 21,30 sul parquet delle Gazze Canossa (12) è tutt’altro che banale; alle 21,15 l’Icare Cavriago (10) vuole centrare la sesta vittoria di fila nella trasferta di Albinea con la Go(4), mentre a Novellara sfida salvezza Nubilaria (2)-Bibbianese.