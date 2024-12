ATP Next Gen Finals 2024 | Tien sorprende Fils e va in semifinale avanza anche Van Assche

Leggi su Sportface.it

Terza giornata in archivio e ora conosciamo tutti i nomi dei quattro semifinalisti delle ATPGenin corso a Jeddah. In Arabia Saudita, sono rispettivamente Luca Vane Learnera raggiungere Alex Michelsen e Joao Fonseca nel penultimo atto della competizione dedicata alla prossime stelle del circuito maschile. Due incontri da dentro o fuori erano in sostanza in programma quest’oggi, con il francese di origini italiane che ha avuto la meglio in quattro set su Basavareddy e con lo statunitense che invece ha – a sorpresa – estromesso dal torneo ArthurED ELIMINASarà invece tutta statunitense una, dato che il sopracitato Michelsen dovrà vedersela contro l’amico e rivale Learner. Una qualificazione arrivata probabilmente a sorpresa, ma di certo meritata per il classe 2005 che ha vissuto un’annata pazzesca a livello di risultati, con più di 60 vittorie ottenute in stagione che lo hanno catapultato non troppo lontano dalla top-100 della classifica mondiale.