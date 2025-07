LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Edoardo Affini al comando della corsa

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025: Edoardo Affini guida la corsa, mantenendo un vantaggio strategico. Con aggiornamenti continui e analisi dettagliate, puoi vivere l'emozione di questa gara epica come se fossi sul campo. Non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente sfida! CLICCA QUI per aggiornare la diretta live e scoprire chi si sta aggiudicando la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 La Top 10 dei tempi al secondo intermedio 1 PLAPP Luke 18.40,31 18.40,31 52.7 2 AFFINI Edoardo 0.04,15 18.44,46 52.5 3 ROMEO Iván 0.09,99 18.50,30 52.2 4 CASTRILLO Pablo 0.30,94 19.11,25 51.3 5 GARCÍA PIERNA Raúl 0.34,66 19.14,97 51.1 6 POLITT Nils 0.43,07 19.23,38 50.7 7 RICKAERT Jonas 1.00,94 19.41,25 50 8 DURBRIDGE Luke 1.18,19 19.58,50 49.3 9 REX Laurenz 1.32,08 20.12,39 48.7 10 CATTANEO Mattia 1.36,11 20.16,42 48.5 14:30 La Top 10 dei tempi al primo intermedio 1 PLAPP Luke 9.40,93 9.40,93 50.8 2 AFFINI Edoardo 0.07,07 9.48 50.2 3 ROMEO Iván 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Edoardo Affini al comando della corsa

In questa notizia si parla di: diretta - edoardo - affini - tour

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Edoardo Affini in testa al terzo intermedio - Segui in tempo reale il Tour de France 2025, con aggiornamenti live sulla tappa di oggi! Edoardo Affini domina al terzo intermedio, mentre Mathieu van der Poel si prepara a partire per ultimo.

Tutte le notizie dal Tour de France e dal Giro Donne 2025 Dalla redazione di Cicloweb, Francesco Dani Coordina Marco Francia ? Nuovo allo streaming o... Vai su Facebook

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Ivan Romeo guida la corsa; Caen - Caen: percorso e favoriti, è il giorno della cronometro; Visma|Lease a Bike, sarà Edoardo Affini a sostituire Christophe Laporte?.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Quinta Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quinta Tappa del Tour de France 2025. Segnala msn.com

Ciclismo pro – Edoardo Affini: “Un Tour de France da vivere al massimo!” - Ci siamo: il Tour de France parte oggi da Lilla e tra i suoi protagonisti quest’anno, per la prima volta nella sua carriera ... Da vocedimantova.it