Torna il Memorial Figli delle Stelle per ricordare con lo sport gli agenti Rotta e Demenego

Torna il “Memorial Figli delle Stelle” al campo di Trebiciano, un evento imperdibile venerdì 19 luglio alle 17, giunto alla sua sesta edizione. Questo quadrangolare di calcio unisce poliziotti, giornalisti, politici e operatori del 118 – Asugi, per ricordare con lo sport gli agenti Rotta e Demenego. Un'occasione speciale per commemorare i nostri eroi e rafforzare il valore della solidarietà. Non mancate, perché ogni goal è un tributo alla loro memoria.

Torna il “Memorial Figli delle Stelle” al campo di Trebiciano, con appuntamento venerdì 19 luglio alle ore 17. Si tratta della sesta edizione per il quadrangolare di calcio che unisce poliziotti, giornalisti, politici e operatori del 118 – Asugi. L'evento è nato per tenere viva la memoria di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

