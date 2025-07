Gigi D’Alessio a Mediaset? L’ho presa Malissimo Gli voglio bene non ce l’ho con lui La malattia ti fa capire di godere il qui e ora | parla Antonella Clerici

Antonella Clerici si prepara alle meritate ferie estive, dopo aver conquistato il pubblico con “È sempre mezzogiorno” e “The Voice”. Con entusiasmo, annuncia un settembre ricco di eventi su Rai1, tra cui “Jukebox – La notte delle hit”. La conduttrice, pronta a rilassarsi in Normandia, riflette sull'importanza di vivere il presente, soprattutto di fronte alle sfide della vita, come ci ricorda anche Gigi D’Alessio. È ora di godersi ogni attimo con gratitudine.

Antonella Clerici è pronta per le meritate ferie estiva dopo i successi di “È sempre mezzogiorno” e “The Voice”. Poi a settembre su Rai1 sarà impegnata con due serate evento “Jukebox – La notte delle hit” con i grandi successi musicali degli Anni 70, 80, 90, 2000. “Sto per partire per la Normandia. – ha detto la Clerici al settimanale Chi – Giugno è stato il mese in cui ho fatto quelle cose che non posso fare durante l’anno: i controlli medici, il dentista, portare i cani dal veterinario. A luglio, invece, stacco. Questa lunga pausa estiva mi serve anche per la creatività: quando sono concentrata sui programmi non riesco a ragionare su nuove idee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it