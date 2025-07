Zone disagiate Di Scala Fdi | La legge campana è un doppione normativo Servono fatti non etichette

a rimanere sulla carta anziché tradursi in interventi concreti. È ora di passare ai fatti, perché le emergenze richiedono azioni reali e tempestive, non solo etichette simboliche. Solo così si potrà davvero migliorare la qualità di vita delle comunità coinvolte e garantire un futuro più equo a tutte le zone disagiate della regione.

“Un inutile doppione normativo”. Così la consigliera regionale campana di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Di Scala, commenta l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Campania della legge che riconosce ufficialmente Ischia, Capri, Procida, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri come zone disagiate. “La buona volontà non manca – spiega Di Scala – ma questa legge rischia di essere l’ennesima norma-fotocopia, destinata a restare lettera morta: l’articolo 119 della Costituzione, recentemente modificato, riconosce già i diritti legati all’insularità e agli svantaggi delle aree periferiche: non servono nuove leggi, serve applicare quelle esistenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it