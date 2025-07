Getta l' abbronzante in mare la tiktoker si difende | Era solo un trend La gente non mi ha capita

scatenato un'ondata di polemiche e discussioni online, portando molti a riflettere sull’importanza della consapevolezza ambientale e sulla responsabilità degli influencer nel promuovere comportamenti corretti. Mentre alcuni la difendono come un semplice trend ironico, altri criticano la mancanza di sensibilità verso il mare e l’ambiente. In un’epoca in cui l’immagine conta tanto, è fondamentale capire le conseguenze delle nostre azioni e comunicare con responsabilità.

Una influencer napoletana, come si vede chiaramente in un video caricato sui social e subito diventato virale, ha gettato in mare un contenitore di crema solare. Il gesto, a suo dire “ironico”, era una risposta ai tanti follower che le chiedevano se usasse la protezione solare. Il video ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

