Juve il nuovo affare arriva dalla Bundesliga | colpo da 45 milioni

La Juventus prepara il suo prossimo grande colpo, questa volta dalla Bundesliga, con una spesa di 45 milioni. Con Tudor pronto a rinforzare la rosa, i nomi sono ancora top secret, ma l'obiettivo è chiaro: puntellare la squadra e tornare subito protagonista. La permanenza di Vlahovic influenzerà le mosse di mercato, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi. I piani bianconeri sono pronti a svelarsi, e il futuro si decide in questa fase cruciale.

La Juve sta puntando su profili mirati per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor: il prossimo colpo può arrivare dalla Bundesliga, i dettagli. La Juventus sa che, sul mercato, c’è ancora da fare. Tanto dipenderĂ sicuramente dalla permanenza o dall’eventuale partenza di Dusan Vlahovic che ha al momento tutti gli occhi puntati su di sĂ©: il serbo rischia infatti si bloccare il possibile mercato in entrata e ai piani alti si sta perciò lavorando per cercare di sbloccare la situazione. Nel mentre, la societĂ sta comunque facendo il punto della situazione per comprendere quali possano essere i giocatori su cui provare a puntare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it