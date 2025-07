berlinguer e rampini riaccendono la seconda serata di canale 5

Bianca Berlinguer torna in grande stile su Canale 5, portando con sé un approccio fresco e incisivo all'informazione. La sua esperienza e passione si uniscono a un format innovativo di inchiesta e reportage, pronto a riaccendere la seconda serata della rete. Con questa iniziativa, Mediaset dimostra di voler affrontare la realtà quotidiana con occhi più attenti e curiosi, aprendo un nuovo capitolo nell’informazione televisiva italiana. La signora...

Per la stagione TV 20252026 Mediaset ha deciso che l’informazione non sarà appannaggio di Rete 4. O meglio, che Bianca Berlinguer sarà anche su Canale 5. La conduttrice di È Sempre Cartabianca sbarcherà nella seconda serata della rete ammiraglia con un nuovo programma. Più apertura alla realtà, all’attualità, alla contemporaneità. Arriva su Canale 5 con un prodotto tutto nuovo di inchiesta e reportage – titolo non ancora deciso – la signora Bianca Berlinguer è l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi alla Serata con la Stampa per la presentazione dell’offerta televisiva del Biscione. La Berlinguer sarà chiamata ad accendere la seconda serata di Canale 5 ogni venerdì a partire da ottobre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it