Tajani c' è perfetta sintonia con Pier Silvio su ius scholae

Pier Silvio Berlusconi sullo ius scholae? "Anche io ho sempre detto che non è una prioritĂ , c'è una nostra proposta di legge, lo Ius Italiae, che punta a far sì che chi studia in Italia dopo 10 anni possa diventare cittadino italiano. Cercherò di spiegare a tutti i contenuti della nostra proposta, che non è lassista. Mai detto che era una prioritĂ ", quindi "siamo in perfetta sintonia". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'assemblea Anbi. "Ho le mie idee, ne sono convinto, non le cambio e sono pronto a spiegarle nel modo migliore a tutti". Tra le prioritĂ di FI c'è "la riforma della giustizia ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net