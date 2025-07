Juventus nuovo talento per Tudor | blitz in Brasile

La Juventus si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando su un talento emergente dal Brasile che sta facendo parlare di sé al Mondiale per Club. Con la strategia del direttore generale Comolli, la Vecchia Signora intende rafforzarsi con un acquisto inaspettato, capace di infiammare i sogni di gloria e conquistare la Champions. Juventus, il futuro si scrive oggi con scelte audaci e visionarie...

La Juventus è pronta a mettere a segno nuovi colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Ecco la strategia del dg Comolli: la mossa inaspettata Protagonista negli ultimi giorni al Mondiale per Club, il suo profilo è molto ambito in Serie A. Un nuovo talento brasiliano è pronto a sbarcare in Europa per trovare così una nuova sistemazione: l’obiettivo è quello di giocare anche in Champions League per brillare di luce propria. – Lapresse – calciomercato.it Il dg Comolli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo talento per Tudor: blitz in Brasile

Al-Ain, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore dei prossimi avversari della Juventus - Scopri tutto sull'Al-Ain, la squadra che affronterà la Juventus nel girone G del Mondiale per Club. Dalla sua storia alle stelle del presente, passando per i giovani talenti e l'allenatore strategico, questa guida completa ti svelerà i segreti di un club emiratino che punta a sorprendere.

