Piantedosi | Non sono stato respinto in Libia Tajani | Un misunderstanding

Roma, 9 luglio 2025 – "Non c'è stato alcun respingimento”. In un’intervista al Tg1, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intende correggere la ricostruzione che i giornali hanno fatto di quanto successo ieri in Libia, quando una delegazione di ministri europei è stata congedata dalle autorità della Cirenaica – governata dal generale Haftar – perché “non gradita”. “La prima parte della visita era andata benissimo", dice Piantedosi, riferendosi probabilmente alla tappa di Tripoli, dove il ministro insieme ai colleghi di Grecia e Malta e al commissario Ue per le Migrazioni, hanno visto il governo di unità nazionale sostenuto dall’Onu, presieduto da Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi: “Non sono stato respinto in Libia”. Tajani: “Un misunderstanding”

