Fabio Fognini annuncia il ritiro a 38 anni a Wimbledon | Questo è il miglior modo per dire addio

Un capitolo epico si chiude nel mondo del tennis italiano: Fabio Fognini, a 38 anni, annuncia il suo ritiro a Wimbledon, lasciando un’eredità di passione e talento. La sua carriera, costellata di vittorie e momenti indimenticabili, ha ispirato generazioni di appassionati. Ora, mentre il sipario si chiude su questa straordinaria avventura, il tennis italiano si prepara a scrivere nuovi capitoli, sempre con il ricordo di uno dei suoi protagonisti più carismatici. Continua a leggere.

Fabio Fognini si ritira a 38 anni: il tennis italiano saluta uno dei suo rappresentanti più talentuosi e longevi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

GRAZIE FABIO Un'ultima impresa sull’erba di Wimbledon, con il cuore in mano e la racchetta che ha ancora qualcosa da dire. Fabio Fognini, a 38 anni, ha salutato il tempio del tennis nel modo più suo: sfidando da pari il n.2 del mondo Alcaraz per quasi 5 ore. Vai su Facebook

L'annuncio di Fabio Fognini: "Forse quella contro Alcaraz è stata l'ultima partita. Mi prendo un paio di giorni per decidere" ? "Penso sia stato il migliore modo per salutare Wimbledon e forse anche il tennis. Ho un sacco di emozioni in testa in questo momento. Vai su X

