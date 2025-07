Fognini annuncia il ritiro | La partita con Alcaraz a Wimbledon è l’addio perfetto

Al via uno dei capitoli più emozionanti del tennis italiano: Fabio Fognini, con il cuore colmo di emozioni e gratitudine, annuncia il suo ritiro al termine della partita contro Alcaraz a Wimbledon. Dopo anni di successi e sfide, l’indimenticabile campione decide di chiudere un’epoca, lasciando un’eredità fatta di passione, talento e determinazione. La sua scelta rappresenta non solo un addio, ma anche un tributo alla sua grande carriera e all’amore per il tennis.

"Ho avuto modo di rifletterci con la mia famiglia, qui a Wimbledon. Questo è il miglior modo di dire addio". Così, con una conferenza stampa da Wimbledon, Fabio Fognini annuncia il suo addio al tennis. "Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso. Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato".

