9 luglio | immagine della Madonna dell’Archetto muove gli occhi davanti a Napoleone

Il 9 luglio, un evento straordinario ha catturato l’attenzione di tutti: l’immagine della Madonna dell’Archetto, nascosta tra i vicoli di Roma, si è animata e ha mosso gli occhi davanti a Napoleone. Questo piccolo santuario, il più piccolo del mondo, custodisce un miracolo che continua a stupire e affascinare chiunque vi si avvicini. Scopriamo insieme questa straordinaria pagina di storia e fede, un vero tesoro nascosto nel cuore della città eterna.

Molti secoli fa l’immagine della Madonna dell’Archetto si è animata e ha mosso gli occhi davanti al futuro imperatore dei Francesi. Il santuario della Madonna dell’Archetto, situato tra gli stretti vicoli di Roma, è forse il più piccolo santuario mariano al mondo, ricavato chiudendo la stradina dal celebre Vespignani. Una piccola “perla” dedicata a Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 9 luglio: immagine della Madonna dell’Archetto muove gli occhi davanti a Napoleone

