Caldo estremo il tribunale di Milano obbliga Glovo a una trattativa con i rider sui i rischi legati alle temperature

Il caldo estremo impone nuove responsabilità: il Tribunale di Milano ordina a Glovo di avviare un dialogo urgente con i rider sui rischi legati alle temperature record. È un passo storico che sancisce l’importanza della tutela della salute dei lavoratori nelle consegne sotto il sole cocente, puntando i riflettori sulla necessità di misure concrete per la sicurezza. La sfida ora è trasformare questa sentenza in azioni tangibili per proteggere chi lavora in condizioni estreme.

Il Tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl., la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. Si tratta del primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice ha sottolineato che la società, nella valutazione dei rischi, dovrà tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider.

