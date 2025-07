Tutela dei minori la rete si rafforza | un’equipe specializzata per i casi più complessi di maltrattamento e abuso

La tutela dei minori si rafforza con una rete sempre più solida e competente. La recente delibera della giunta comunale, in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna, garantisce un supporto ancora più efficace contro maltrattamenti e abusi. Un passo fondamentale per proteggere i più vulnerabili e assicurare interventi tempestivi e qualificati. Così, la sicurezza dei nostri bambini diventa una priorità condivisa, rafforzando il senso di comunità e responsabilità.

Più forza alla rete di protezione per i minori: è questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta comunale, che ha dato il via libera all’accordo con l’Azienda USL della Romagna per garantire continuità all’équipe di secondo livello, un gruppo di lavoro multidisciplinare attivo su tutto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: minori - rete - tutela - rafforza

“Cyberbullismo”, il libro di Paolo Siani: la presentazione con Rete per la sicurezza dei minori e degli adolescenti - Oggi, lunedì 26 maggio, alle 18, presso via Giacinto Gigante 33 a Napoli, si svolgerà la presentazione del libro "Cyberbullismo" di Paolo Siani.

Sono molto molto felice di quanto è successo in questi giorni dopo un lungo percorso partecipato con il terzo settore: Milano rinnova profondamente il sistema di accoglienza per minori soli e nuclei familiari fragili. È stato uno dei punti principali della mia camp Vai su Facebook

Rimini. Si rafforza la rete per la tutela dei minori con l’accordo per un’equipe specializzata per i casi più complessi di maltrattamento, abuso e violenza assistista; Bellaria Igea Marina. Nuovo Consiglio Direttivo della Protezione Civile ricevuto dal Sindaco Giorgetti; Sanremo rafforza il sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà.

Rimini: si rafforza la tutela dei minori con un’equipe specializzata per i casi più complessi di abusi - Più forza alla rete di protezione per i minori: è questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta comunale, che ha dato il via libera all’accordo con ... Lo riporta chiamamicitta.it

Il Papa sceglie Verny per la tutela minori. Ernesto Caffo: «Rafforza la salvaguardia dei più piccoli» - Il fondatore di Telefono Azzurro, membro della stessa Commissione pontificia che indaga sugli abusi, saluta la nomina dell'arcivescovo di Chambéry ... Segnala vita.it