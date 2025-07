Bengasi Piantedosi chiarisce | Nessun respingimento rapporti con Libia ancora forti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha preso parola per fare chiarezza sulla recente crisi diplomatica tra Italia e Libia. Nonostante le tensioni, il governo italiano ribadisce che i rapporti con Bengasi rimangono forti e di collaborazione, smentendo qualsiasi coinvolgimento in respingimenti forzati. Un chiarimento importante in un momento delicato, che dimostra come le relazioni tra i due Paesi siano ancora robuste e orientate al dialogo.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto personalmente per chiarire i dettagli di quanto accaduto ieri in Libia. La missione europea che avrebbe dovuto rafforzare la cooperazione con il Paese arabo nel contrasto all’immigrazione irregolare si è trasformata in un caso diplomatico. Il governo di Bengasi, non riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha dichiarato persona non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bengasi, Piantedosi chiarisce: “Nessun respingimento, rapporti con Libia ancora forti”

