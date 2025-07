Ti incateno e ti stupro per ore | nuove minacce a Francesca Bergesio Miss Italia 2023

La sicurezza di figure pubbliche come Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, resta sotto minaccia. La Procura di Asti ha concluso le indagini su un giovane siciliano accusato di aver inviato gravi minacce di stupro attraverso i social. Si tratta di un episodio che si aggiunge a un contesto preoccupante, evidenziando la necessità di un impegno più forte contro le intimidazioni online. La lotta contro questi reati è ancora lunga e fondamentale.

La Procura di Asti ha chiuso le indagini su un 26enne siciliano, accusato di minacce aggravate a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. Il giovane avrebbe inviato messaggi social con minacce di stupro. Un secondo caso, dopo che un altro uomo - 32enne lombardo - ha già patteggiato per fatti simili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi - Una vicenda inquietante scuote il mondo dello spettacolo e della politica: un hater ha minacciato di morte e stupro l’ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32 anni, che ora ha deciso di patteggiare una pena di tre mesi, convertita in 180 ore di lavori di pubblica utilità.

