Ue contro Italia su Unicredit-Banco Bpm | il primato della sicurezza sul mercato ha i suoi limiti

Il primato della sicurezza sul mercato ha i suoi limiti, e l'Italia si trova di fronte a una sfida cruciale. Secondo Bloomberg, l’Unione Europea potrebbe stoppare le restrizioni imposte dal governo Meloni a Unicredit nella sua offerta per Banco Bpm, sollevando questioni sul rispetto delle normative comunitarie. Una battaglia tra autonomia nazionale e regolamentazione europea che potrebbe ridisegnare il futuro delle operazioni bancarie italiane.

L’Unione Europea è pronta a bocciare, come anticipato da Bloomberg, l’Italia e il governo Meloni sulle prescrizioni imposte a Unicredit nella sua offerta per Banco Bpm tramite la disciplina del Golden Power. Le prescrizioni imposte a Piazza Gae Aulenti per la scalata su Piazza Meda da parte di Palazzo Chigi e del Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti hanno condizionato l’offerta pubblica di scambio da 10 miliardi di euro approvata dall’assemblea dei soci di Unicredit a marzo. Ad aprile un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) aveva prescritto a Unicredit come condizione per il prosieguo dell’affare una serie di condizioni in larga parte difficili da definire come sovrapponibili al semplice processo di concretizzazione della trattativa. 🔗 Leggi su It.insideover.com