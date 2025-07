Viale Dune via ai lavori sull' illuminazione pubblica | chiusa la pista ciclabile

Lavori in corso a Viale Dune: la pista ciclabile è temporaneamente chiusa per interventi sugli impianti di illuminazione pubblica. Dal 14 luglio alle 7, cittadini e ciclisti dovranno fare attenzione, poiché i lavori della società Santa Chiara promettono di migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’illuminazione. Restate aggiornati: il vostro percorso tornerà presto sicuro e più luminoso, garantendo un ambiente più confortevole per tutti.

