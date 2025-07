Il beach volley è andato via ma il basolato lavico è ancora sporco

Il centro storico di Messina, cuore pulsante della città, merita attenzione e cura, soprattutto dopo eventi come il Beach Volley internazionale. Le foto inviate da un lettore mettono in luce lo stato di abbandono del basolato lavico di Piazza Duomo, ancora sporco e rovinato, mentre il lungomare si è liberato temporaneamente dal via vai degli eventi. È ora di intervenire con una manutenzione tempestiva per restituire a questa meraviglia il suo splendore originale e valorizzare il patrimonio urbano.

Il basolato lavico di piazza Duomo sporco e rovinato, occorre manutenzione. Un lettore di MessinaToday ha inviato in redazione le foto che testimoniano la condizione del percorso pedonale nel Centro storico puntando l'indice contro la settimana del Beach Volley internazionale che si è tenuta dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: beach - volley - basolato - lavico

Beach volley, tris di vittorie azzurre nel Challenge di Xiamen - Le coppie azzurre di beach volley conquistano un tris di vittorie al Challenge di Xiamen, centrando i loro obiettivi minimi nelle semifinali dei gironi.

Il beach volley è andato via ma il basolato lavico è ancora sporco :: Segnalazione a Messina.

Il sindaco Basile chiude il Beach Volley Pro Tour: “Messina presente, molti atleti torneranno” VIDEO - Polemica subito spenta, c'erano reti e filtri protettivi" MESSINA – “Il cittadino messinese è ... Segnala tempostretto.it

Beach Volley al Duomo, è il giorno delle finali. Il programma con gli orari - MSN - Dalle ore 13 le finali che assegnano le medaglie The post Beach Volley al Duomo, è il giorno delle finali. msn.com scrive