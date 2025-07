Un registro nazionale per controllare gli orari dei dipendenti anche privati | l’idea del Pd per combattere il fuori-busta

In un’epoca di crescente attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla trasparenza aziendale, il Partito Democratico propone un registro elettronico nazionale per monitorare gli orari dei dipendenti, anche nel settore privato. Un’iniziativa ambiziosa, ispirata ai modelli iberici, che mira a combattere il fenomeno del lavoro sommerso e delle ore non retribuite. Ma quanto costerà questa rivoluzione? Circa 185 milioni di euro tra il 2025 e il 2029, una cifra che testimonia l’importanza di questa sfida.

Un registro nazionale per controllare gli orari dei dipendenti (anche privati): l'idea del Pd per combattere il fuori-busta

