Red Bull licenzia Horner terremoto | Verstappen e Ferrari cosa cambia

L'addio di Christian Horner alla Red Bull scuote il mondo della Formula 1: un vero terremoto che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra team, piloti e strategie. Con Verstappen sempre più insofferente e Ferrari pronta a inserirsi nel duello, cosa cambierà nel campionato? Il futuro si scrive ora, tra nuove sfide e alleanze imprevedibili, e il paddock si prepara a un nuovo capitolo ricco di sorprese.

Terremoto in Formula 1: la Red Bull ha licenziato il suo storico team principal Christian Horner. Una cacciata clamorosa, dopo 20 anni di permanenza ininterrotta nel club, ma non proprio un fulmine a cil sereno. Da mesi infatti si rincorrevano le voci sul possibile siluramento del top manager, ormai ai ferri corti con la prima guida e pluri-campione del mondo in carica Max Verstappen, sempre più insofferente rispetto alla gestione della scuderia e allo sviluppo della sua monoposto. Horner era alla guida della Red Bull dal 2005 e l'ha condotta alla vittoria di sei campionati costruttori e otto titoli piloti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it