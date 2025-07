Luis Enrique ha tre dribblatori come centravanti Dembélé ha dato ragione a Cruyff El Paìs

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique si distingue in Europa per un approccio rivoluzionario: tornare alle radici dell’arte del dribbling, con un centravanti che incarna creatività e uno contro uno. Come sottolinea El País, questa strategia, ispirata da Johan Cruyff, punta a trasformare il gioco, valorizzando l’estro degli esterni offensivi e sfidando le convenzioni tattiche. In questa visione innovativa, il calcio diventa un palcoscenico di fantasia e intraprendenza, dove ogni partita è una nuova sfida al sistema.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique rappresenta tatticamente una novità assoluta in Europa. Come spiega El País, il club parigino ha costruito il proprio successo su un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: riportare al centro del gioco l’uno contro uno, l’arte del dribbling, l’estro degli esterni offensivi messi però come centravanti. In questa visione, che affonda le radici nella filosofia di Johan Cruyff — «non esiste un sistema che possa resistere al dribbling» — si inserisce un’interpretazione del calcio che punta sull’imprevedibilità e sulla creatività individuale, elementi spesso sacrificati sull’altare della disciplina tattica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique ha tre dribblatori come centravanti, Dembélé ha dato ragione a Cruyff (El Paìs)

