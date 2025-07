Platinette di nuovo in ospedale | il motivo

Platinette torna in ospedale, segnando una nuova tappa nel suo coraggioso percorso di guarigione. Dopo aver superato due ictus in meno di due anni, Mauro Coruzzi, conosciuto dal pubblico come Platinette, condivide con i follower un momento delicato ma importante, testimonianza della sua tenacia e determinazione. Un messaggio silenzioso che parla di speranza e resilienza, rendendo ancora più forte il suo esempio di coraggio. Leggi anche: ...

Personaggi Tv. Una nuova tappa, delicata e decisiva, nel lungo percorso di salute di Mauro Coruzzi, conosciuto dal pubblico come Platinette. Dopo aver affrontato due ictus in meno di due anni, il popolare conduttore ha condiviso con i suoi follower su Instagram il ritorno in ospedale. Un messaggio silenzioso ma carico di significato, che racconta la tenacia di chi non ha mai smesso di lottare per recuperare una quotidianità serena. Leggi anche: Pier Silvio, parole durissime sui reality Mediaset: “I più brutti che abbia mai visto” Platinette di nuovo in ospedale: l’operazione al cuore per prevenire nuovi ictus. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Platinette di nuovo in ospedale: il motivo

"Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza". Mauro Coruzzi, nome d’arte Platinette, per la prima volta racconta i momenti drammatici di un ictus che lo ha colpito lo scorso f Vai su Facebook

